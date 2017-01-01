Женская сборная Украины по гандболу – четвертая на турнире в Гданьске

Турнир женских сборных по гандболу в Гданьске (Польша). 17-19 марта

В Гданське завершился международный турнир по гандболу, в котором принимали участие женские сборные Украины, Словакии, Беларуси и Польши.Сборная Украины принимала участие в турнире в рамках подготовки к июньским поединкам против Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017. В Гданьске команда выступала без ряда игроков основного состава - Лилии Горильской, Анны Редьки, Ольги Передерий и Юлии Левченко.Украинки заняли четвертое место, проиграв все три встречи:Словакия - УКРАИНА - 28:25 (12:11)Польша - УКРАИНА - 26:17 (11:8)Беларусь – УКРАИНА - 24:23 (11:13)Президент Федерации гандбола Украиныпрокомментировал выступления женской сборной на турнире в Гданьске: У нас не было цели во что бы то ни стало выиграть турнир. Мы просмотрели игроков, сделали выводы по своей игре, увидели сильные и слабые стороны. Все это учтем при дальнейшей подготовке к матчам против Испании. Мы благодарны девчонкам. Они добросовестно работали, с желанием, показали себя настоящими бойцами. Да, в игре не все получалось, но за самоотдачу ставим команде твердую пятерку».Словакия - УКРАИНА 28:25 (12:11)Польша - Беларусь 23:24Польша - УКРАИНА 26:17 (11: 8)Словакия - Беларусь 22:27Беларусь - УКРАИНА 24:23Польша - Словакия 29:251. Беларусь - 6 очков (3 матча)2. Польша – 4/33. Словакия – 2/34. УКРАИНА - 0/3