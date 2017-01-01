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Женская сборная Украины по гандболу – четвертая на турнире в Гданьске

Женская сборная Украины по гандболу – четвертая на турнире в Гданьске. Фото handball.net.ua

В Гданське завершился международный турнир по гандболу, в котором принимали участие женские сборные Украины, Словакии, Беларуси и Польши.

Сборная Украины принимала участие в турнире в рамках подготовки к июньским поединкам против Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017. В Гданьске команда выступала без ряда игроков основного состава - Лилии Горильской, Анны Редьки, Ольги Передерий и Юлии Левченко.

Украинки заняли четвертое место, проиграв все три встречи:
Словакия - УКРАИНА - 28:25 (12:11)
Польша - УКРАИНА - 26:17 (11:8)
Беларусь – УКРАИНА - 24:23 (11:13)

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник прокомментировал выступления женской сборной на турнире в Гданьске: У нас не было цели во что бы то ни стало выиграть турнир. Мы просмотрели игроков, сделали выводы по своей игре, увидели сильные и слабые стороны. Все это учтем при дальнейшей подготовке к матчам против Испании. Мы благодарны девчонкам. Они добросовестно работали, с желанием, показали себя настоящими бойцами. Да, в игре не все получалось, но за самоотдачу ставим команде твердую пятерку».   

Турнир женских сборных по гандболу в Гданьске (Польша). 17-19 марта
17 марта
Словакия - УКРАИНА 28:25 (12:11)
Польша - Беларусь 23:24  

18 марта
Польша - УКРАИНА 26:17 (11: 8)
Словакия - Беларусь 22:27  

19 марта
Беларусь - УКРАИНА 24:23
Польша - Словакия 29:25

Турнирное положение
1. Беларусь -  6 очков (3 матча)
2. Польша – 4/3
3. Словакия – 2/3
4. УКРАИНА - 0/3
По материалам: handball.net.ua
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Теги: Гандбол

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