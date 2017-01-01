Украинские гандболистки проиграла Словакии на турнире в Гданьске

Женская сборная Украины по гандболу в первый день турнира уступила Словакии 25:28, а Беларусь взяла верх над Польшей 24:23.Для нашей команды турнир в Гданьске является этапом подготовки к июньским матчам против Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017. Из-за травм сборная играет в Польше без ряда игроков основного состава - Лилии Горильской, Анны Редьки, Ольги Передерий и Юлии Левченко.В матче против Словакии дебют для украинок получился неудачным. На 12-й минуте наша команда проигрывала 1: 6, впрочем, сумела сравнять счет к 27- й минуте - 9: 9.Равной игра была почти до конца матча. За две с половиной минуты до финальной сирены счет был ничейным 24:24.В дальнейшем команда Бориса Чижова пропустила четыре раза подряд и допустила несколько потерь в атаке. Гол Виктории Борщенко установил окончательный счет 25:28. Именно Борщенко стала самой результативной в украинской сборной - 8 голов. По четыре раза забили Юлия Снопова и Ирина Глибко. Без промаха бросала Наталья Воловник - 3/3.В воротах солидный показатель продемонстрировала Елизавета Гилязетдинова - 41% отраженных бросков. Без сейвов сыграли Виктория Тимошенкова и Юдит Балог. Обе команды совершили по 13 потерь.18 ноября сборная Украины встретятся с командой Беларуси.