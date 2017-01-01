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Украинские гандболистки проиграла Словакии на турнире в Гданьске

Украинские гандболистки проиграла Словакии на турнире в Гданьске

Женская сборная Украины по гандболу в первый день турнира уступила Словакии 25:28, а Беларусь взяла верх над Польшей 24:23.

Для нашей команды турнир в Гданьске является этапом подготовки к июньским матчам против Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017. Из-за травм сборная играет в Польше без ряда игроков основного состава - Лилии Горильской, Анны Редьки, Ольги Передерий и Юлии Левченко.
 
В матче против Словакии дебют для украинок получился неудачным. На 12-й минуте наша команда проигрывала 1: 6, впрочем, сумела сравнять счет  к 27- й минуте - 9: 9.
Равной игра была почти до конца матча. За две с половиной минуты до финальной сирены счет был ничейным 24:24.
В дальнейшем команда Бориса Чижова пропустила четыре раза подряд и допустила несколько потерь в атаке. Гол Виктории Борщенко установил окончательный счет 25:28. Именно Борщенко стала самой результативной в украинской сборной  - 8 голов. По четыре раза забили Юлия Снопова и Ирина Глибко. Без промаха бросала Наталья Воловник - 3/3.
В воротах солидный показатель продемонстрировала Елизавета Гилязетдинова - 41% отраженных бросков. Без сейвов сыграли Виктория Тимошенкова и Юдит Балог. Обе команды совершили по 13 потерь.

18 ноября сборная Украины встретятся с командой Беларуси.
По материалам: handball.net.ua
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Теги: Гандбол

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