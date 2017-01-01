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Женская сборная Украины по гандболу отправилась на турнир в Польшу

Женская сборная Украины по гандболу отправилась на турнир в Польшу. Фото handball.net.ua

17-19 марта в Гданьске (Польша) женская сборная Украины по гандболу выступит на турнире вместе со сборными Словакии, Беларуси и Польши.

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Отправилась вместе с командой, но не сыграет в Польше из-за травмы основная линейная Лилия Горильская. Из-за травм и проблем со здоровьем также выбыли Юлия Левченко, Ольга Передерий и Анна Редька.    

Расписание матчей в Гадньске:
17 марта. Словакия – Украина (Начало — 18.00)
18 марта. Польща – Украина (19.00)
19 марта. Беларусь – Украина (13.00)

Состав сборной Украины: 
    
Вратари: Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Юдит Балог (ВАК, Венгрия), Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»), Ирина Яблонская-Бобаль («Карпаты»).  

Левые крайние: Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Виктория Бельмас («Заглембе», Польша)  

Левые полусредние: Ирина Компаниец ( «Карпаты»), Юлия Андрейчук («Адана Шакирпаша», Турция), Ирина Глибко («Роман», Румыния)  

Центральные: Леся Смолинг ( «Галичанка»), Тамара Смбатян ( «Олимпия Бескид», Польша)  

Правые полусредние: Юлия Снопова («Кемер», Турция), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Турция)  

Правая крайняя: Наталья Воловник ( «Галичанка»)  

Линейные: Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Анна Лезинська ( «Карпаты») 
По материалам: handball.net.ua
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