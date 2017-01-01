Женская сборная Украины по гандболу отправилась на турнир в Польшу

17-19 марта в Гданьске (Польша) женская сборная Украины по гандболу выступит на турнире вместе со сборными Словакии, Беларуси и Польши.



Украинская сборная готовится к июньским поединкам против сборной Испании в плей-офф отбора на чемпионат мира-2017



Отправилась вместе с командой, но не сыграет в Польше из-за травмы основная линейная Лилия Горильская. Из-за травм и проблем со здоровьем также выбыли Юлия Левченко, Ольга Передерий и Анна Редька.



Расписание матчей в Гадньске:

17 марта. Словакия – Украина (Начало — 18.00)

18 марта. Польща – Украина (19.00)

19 марта. Беларусь – Украина (13.00)



Состав сборной Украины:



Вратари: Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Юдит Балог (ВАК, Венгрия), Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»), Ирина Яблонская-Бобаль («Карпаты»).



Левые крайние: Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Виктория Бельмас («Заглембе», Польша)



Левые полусредние: Ирина Компаниец ( «Карпаты»), Юлия Андрейчук («Адана Шакирпаша», Турция), Ирина Глибко («Роман», Румыния)



Центральные: Леся Смолинг ( «Галичанка»), Тамара Смбатян ( «Олимпия Бескид», Польша)



Правые полусредние: Юлия Снопова («Кемер», Турция), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Турция)



Правая крайняя: Наталья Воловник ( «Галичанка»)



Линейные: Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Анна Лезинська ( «Карпаты») 17-19 марта в Гданьске (Польша) женская сборная Украины по гандболу выступит на турнире вместе со сборными Словакии, Беларуси и Польши.Украинская сборная готовится к июньским поединкам против сборной Испании в плей-офф отбора на чемпионат мира-2017Отправилась вместе с командой, но не сыграет в Польше из-за травмы основная линейная Лилия Горильская. Из-за травм и проблем со здоровьем также выбыли Юлия Левченко, Ольга Передерий и Анна Редька.17 марта. Словакия – Украина (Начало — 18.00)18 марта. Польща – Украина (19.00)19 марта. Беларусь – Украина (13.00)Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Юдит Балог (ВАК, Венгрия), Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»), Ирина Яблонская-Бобаль («Карпаты»).Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Виктория Бельмас («Заглембе», Польша)Ирина Компаниец ( «Карпаты»), Юлия Андрейчук («Адана Шакирпаша», Турция), Ирина Глибко («Роман», Румыния)Леся Смолинг ( «Галичанка»), Тамара Смбатян ( «Олимпия Бескид», Польша)Юлия Снопова («Кемер», Турция), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Турция)Наталья Воловник ( «Галичанка»)Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Анна Лезинська ( «Карпаты»)