«Галичанка» удержала лидерство по итогам IV тура Балтийской гандбольной лиги

29 января в Гарляве (Литва) завершился четвертый тур женской Балтийской гандбольной лиги.Львовская «Галичанка» в пяти играх одержала три победы, еще в двух матчах потерпела поражение, сообщает пресс-служба «Гиличанки».Проиграли львовянки двум белорусским командам «БНТУ-БелАЗ» (Минск) и ГК «Гомель» со счетjv 21:24 и 12:22 соответственно.«Городничанку» из белорусского Гродно «галичанки» победили со счетом 28:13.Одолели львовянки и литовские команды - «Жальгирис» (Каунас) и «Гарлява» (Каунасская обл.) - 26:16 и 19:17 соответственно.Несмотря на два поражения в пределах четвертого тура, подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко удержались на первой строчке турнирной таблицы.1. «Галичанка» - 32 очка2. БНТУ-БелАЗ - 313. ГК «Гомель» - 304. Жальгирис - 155. Гарлява »- 106. «Городничанка» - 2По итогам матчей четвертого тура двух гандболисток «Галичанки» назвали лучшими (таких отличий удостоились по два игрока в каждой команде). В рядах львовянок сильнейшими стали капитан, левая полусредняя Леся Смолинг и правая крайняя Наталья Воловник.