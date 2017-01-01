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«Галичанка» удержала лидерство по итогам IV тура Балтийской гандбольной лиги

«Галичанка» удержала лидерство по итогам IV тура Балтийской гандбольной лиги. Фото Романа Шарого

29 января в Гарляве (Литва) завершился четвертый тур женской Балтийской гандбольной лиги.

Львовская «Галичанка» в пяти играх одержала три победы, еще в двух матчах потерпела поражение, сообщает пресс-служба «Гиличанки».

Проиграли львовянки двум белорусским командам «БНТУ-БелАЗ» (Минск) и ГК «Гомель» со счетjv 21:24 и 12:22 соответственно.

«Городничанку» из белорусского Гродно «галичанки» победили со счетом 28:13.
Одолели львовянки и литовские команды - «Жальгирис» (Каунас) и «Гарлява» (Каунасская обл.) - 26:16 и 19:17 соответственно.

Несмотря на два поражения в пределах четвертого тура, подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко удержались на первой строчке  турнирной таблицы.

Положение команд после четвертого тура (20 игр):
1. «Галичанка» - 32 очка
2. БНТУ-БелАЗ - 31
3. ГК «Гомель» - 30
4. Жальгирис - 15
5. Гарлява »- 10
6. «Городничанка» - 2

По итогам матчей четвертого тура двух гандболисток «Галичанки» назвали лучшими (таких отличий удостоились по два игрока в каждой команде). В рядах львовянок сильнейшими стали капитан, левая полусредняя Леся Смолинг и правая крайняя Наталья Воловник.
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