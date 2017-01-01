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Норвежские гандболисты вышли в финал ЧМ, одолев в овертайме хорватов

Норвежские гандболисты вышли в финал ЧМ, одолев в овертайме хорватов

В ночь на 28 января во Франции на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершился второй полуфинальный  матч.
Сборная Норвегии в дополнительное время обыграла команду Хорватии со счетом 28:25.
 
Соперником сборной Норвегии в финале турнира будет  действующий чемпион мира – сборная Франции, которая в своем полуфинале победила команду Словении (31:25).

Финальный матч состоится в воскресенье, 29 января.

В субботу, 28 января, за бронзовые медали сразятся Словения и Хорватия.

Гандбол. Чемпионат мира. Париж (Франция). 27 января

Мужчины. ½ финала
Норвегия – Хорватия - 28:25 (12:10, 10:12, 6:3)

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