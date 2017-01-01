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Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ по гандболу

Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ по гандболу

Вчера, 26 января во Франции в финальном турнире XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялся первый полуфинальный  матч.
Действующий чемпион мира – сборная Франции победила команду Словении со счетом 31:25.

Соперником французов в финале турнира станет победитель матча между сборными Хорватии и Норвегии, который состоится сегодня, 27 января.

Гандбол. Чемпионат мира. Париж (Франция). 26 января
Мужчины. ½ финала
Франция – Словения – 31:25 (15:12)
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