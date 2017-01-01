Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ по гандболу

Вчера, 26 января во Франции в финальном турнире XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялся первый полуфинальный матч.

Действующий чемпион мира – сборная Франции победила команду Словении со счетом 31:25.



Соперником французов в финале турнира станет победитель матча между сборными Хорватии и Норвегии, который состоится сегодня, 27 января.



Гандбол. Чемпионат мира. Париж (Франция). 26 января

Мужчины. ½ финала

Франция – Словения – 31:25 (15:12)

Вчера, 26 января во Франции в финальном турнире XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялся первый полуфинальный матч.Действующий чемпион мира – сборная Франции победила команду Словении со счетом 31:25.Соперником французов в финале турнира станет победитель матча между сборными Хорватии и Норвегии, который состоится сегодня, 27 января.– Словения – 31:25 (15:12)