Определились все полуфиналисты ЧМ по гандболу среди мужских команд

Вчера, 24 января во Франции в финальном турнире XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялись четвертьфинальные матчи.



Действующий чемпион мира – сборная Франции победила команду Швеции со счетом 33:30. Норвежцы обыграли венгров - 31:28. Сборная Словении оказалась сильнее команды Катара - 32:30, а хорваты одержали победу над испанцами — 30:29.



В первом полуфинале, который состоится 26 января, Франция сразится со Словенией.

27 января, во втором полуфинале Хорватия сыграет с Норвегией.



Гандбол. Чемпионат мира. Франция. 24 января

Мужчины. 1/4 финала



Франция – Швеция – 33:30 (15:16)



Норвегия – Венгрия – 31:28 (17:10)



Словения – Катар – 32:30 (18:15)



Испания – Хорватия – 29:30 (15:17)

Вчера, 24 января во Франции в финальном турнире XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялись четвертьфинальные матчи.Действующий чемпион мира – сборная Франции победила команду Швеции со счетом 33:30. Норвежцы обыграли венгров - 31:28. Сборная Словении оказалась сильнее команды Катара - 32:30, а хорваты одержали победу над испанцами — 30:29.В первом полуфинале, который состоится 26 января, Франция сразится со Словенией.27 января, во втором полуфинале Хорватия сыграет с Норвегией.Франция – Швеция – 33:30 (15:16)Норвегия – Венгрия – 31:28 (17:10)Словения – Катар – 32:30 (18:15)Испания – Хорватия – 29:30 (15:17)