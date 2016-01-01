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Гандбольная «Галичанка» завершает год лидером женской Суперлиги

Гандбольная «Галичанка» завершает год лидером женской Суперлиги

23-24 декабря львовская «Галичанка» сыграла с киевским «Спартаком» в рамках второго круга первого этапа чемпионата Украины женской гандбольной Суперлиги сезона 2016/2017 гг, сообщает пресс-служба «Галичанки».

В обоих матчах подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко праздновали убедительную победу - 31:14 и 34:18.

Второй тренер команды Анжела Савченко подвела итог этих игр.

«В первой игре результативной в нашей команде была Олеся Парандий, на счету которой семь заброшенных мячей. А во втором матче больше забили Наталья Стрюкова и Виктория Сидлецкая - по шесть голов, а также Марьяна Маркевич - четыре гола.
Играли с хорошим настроением, все выходили на площадку, к тому же каждая гравчиня расписалась в воротах соперниц.
Это были последние игры в этом году, мы набрали максимум очков из возможных, поэтому довольны. Свое лидерство в Суперлиге мы закрепили».
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