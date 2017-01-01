На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день

Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день

В Алматы (Казахстан) прошелт первый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Первые медали в копилку сборной Украины принесли сноубордисты.

26-летняя украинка Аннамари Данча завоевала серебряную медаль параллельном гигантском слаломе. В большом финале украинка уступила польке Александре Крол.
 Бронзу выиграла еще одна представительница Польши Каролина Штокфиш, опередив в малом финале своею соотечественницу Веронику Бела.

21-летний Александр Белинский стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе. В малом финале он выиграл у представителя Польши Михала Новачика.
Золото завоевал россиянин Богдан Богданов, опередив в финале своего соотечественника Владислава Шкурихина.

После первого дня соревнований в общекомандном медальном зачете сборная Украины с одним серебром и одной бронзой занимает шестое место. Лидирует команда России (4-4-1), второе место занимают китайцы (2-0-1), третье – поляки (1-0-1), четвертое – итальянцы (1-0-0), пятое – казахстанцы (0-1-2).

По общему числу наград первые – россияне (9), вторые – китайцы и казахстанцы (по 3), третьи – поляки и украинцы (по 2).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Аннамари Чундак - седьмая на Универсиаде в параллельном гигантском слалом
Австриец Проммеггер и японка Такеучи – победители этапа КМ по сноуборду в параллельном гигантском слаломе; украинцы не прошли квалификацию
Аннамари Чундак – серебряный призер Универсиады по сноуборду
Россиянин Соболев и австрийка Риглер – чемпионы мира в параллельном гигантском слаломе; украинцы не дошли до 1/8 финала
Украинцы не дошли до 1/8 финала на ЧМ по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
Тудегешева победила на этапе КМ в параллельном гигантском слаломе; Чундак – 24-я
Аннамари Чундак – 14-я на австрийском этапе КМ в параллельном слаломе
Иосиф Пеняк – 14-й на австрийском этапе КМ в параллельном слаломе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день
ЮОИ-2016. Дарина Кириченко: До сих пор не верится, что стала медалисткой
ЮОИ-2016. Дарина Кириченко – бронзовый призер по сноуборд-кроссу
Россиянин Соболев и австрийка Риглер – чемпионы мира в параллельном гигантском слаломе; украинцы не дошли до 1/8 финала
Фишналлер и Ледецка – чемпионы мира в параллельном слаломе; украинцы не прошли квалификацию

Последние новости спорта

15:24 Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день 90 | Сноубординг / Главные новости спорта

14:42 Анастасия Меркушина объяснила уход с пьедестала под российский гимн 118 | Биатлон

14:02 Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео) 191 | Биатлон / Видео

13:33 Мужская сборная Канады выиграла турнир В на ЧМ по хоккею с мячом и вышла в элитный дивизион; украинцы - пятые 96 | Хоккей

12:45 Мужская сборная Франции по гандболу выиграла чемпионат мира 123 | Игровые виды спорта

12:19 Карл Фроч: Кличко зол на себя после боя с Фьюри и это плохо для Джошуа 154 | Бокс

11:51 Кличко: Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю 146 | Бокс

11:21 Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский остались на прежних позициях, Марченко на две поднялся 142 | Теннис

11:04 Рейтинг WTA. Серена Уильямс возглавила рейтинг, Свитолина - 13-я, Козлова вернулась топ-100 131 | Теннис

09:43 НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты 141 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день
Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале
Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (453)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги