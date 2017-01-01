На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Международная федерация передумала оправдывать российских лыжников

Международная федерация передумала оправдывать российских лыжниковМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина от участия в соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Решение вступает в силу с 30 ноября. Федерация согласилась с выводами дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая ранее пожизненно дисквалифицировала спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

«FIS сильно обеспокоена секретной схемой, целью которой было скрыть позитивные допинг-тесты российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Допинг-комиссия FIS полагает, что спортсмены, упомянутые в списке "Дюшес", получили преимущество от этой схемы», — говорится в заявлении федерации.

Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты на соревнованиях в Сочи аннулированы. Таким образом, Легков лишился золотой медали, Вылегжанин — двух серебряных.

Всего в ноябре МОК отозвал 12 наград Олимпиады-2014 у российских спортсменов. Из-за этого российская команда лишилась первого места в общекомандном зачете.



По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Сочи
Двух российских лыжников лишат медалей ОИ-2014 в Сочи
Российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпиад
CAS не допустил до чемпионата мира пятерых российских лыжников
МОК потребовал от россиян вернуть бронзу, которую они не завоевали
Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга
Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Международная федерация передумала оправдывать российских лыжников
МОК потребовал от россиян вернуть бронзу, которую они не завоевали
Тренер пожизненно отстраненных российских лыжников нашел предателя в команде
Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе
Российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпиад

Последние новости спорта

15:06 Комиссия МОК признала Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил 103 | Биатлон

14:50 Отстраненная от ОИ российская биатлонистка раскритиковала радующихся соперниц 130 | Биатлон

14:35 Рой Джонс о бое Ломаченко - Ригондо 109 | Бокс

14:22 Международная федерация передумала оправдывать российских лыжников 98 | Лыжные гонки

14:04 Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа 120 | Бокс

13:54 Промоутер предлагает провести бой Джошуа-Паркер на «Камп Ноу» 116 | Бокс

13:10 Белью: Единственное, что осталось Фьюри, — проиграть мне 398 | Бокс

13:01 Ломаченко: Бои Ригондо скучны, мне нужно изменить это 463 | Бокс

10:25 Юлия Джима – первой из украинок стартует в спринте на этапе КМ в Эстерсунде 521 | Биатлон

09:51 Леброн Джеймс - в десятке самых результативных игроков в истории НБА 497 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

Гоночная машина посоревновалась в скорости с гепардом (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)

Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)





Топ-новости недели

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде; Прима – 23-й
Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе
Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2017 (13)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги