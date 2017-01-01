Международная федерация передумала оправдывать российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина от участия в соревнованиях, сообщается на сайте организации.
Решение вступает в силу с 30 ноября. Федерация согласилась с выводами дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая ранее пожизненно дисквалифицировала спортсменов за нарушение антидопинговых правил.
«FIS сильно обеспокоена секретной схемой, целью которой было скрыть позитивные допинг-тесты российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Допинг-комиссия FIS полагает, что спортсмены, упомянутые в списке "Дюшес", получили преимущество от этой схемы», — говорится в заявлении федерации.
Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты на соревнованиях в Сочи аннулированы. Таким образом, Легков лишился золотой медали, Вылегжанин — двух серебряных.
Всего в ноябре МОК отозвал 12 наград Олимпиады-2014 у российских спортсменов. Из-за этого российская команда лишилась первого места в общекомандном зачете.
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