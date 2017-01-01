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МОК потребовал от россиян вернуть бронзу, которую они не завоевали

Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья ЧерноусовГлава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда потребовала вернуть на одну медаль больше, чем лыжники завоевали в Сочи-2014.

«В этих документах допущена еще и ошибка. Нам, согласно этим документам, надо вернуть на одну медаль больше, чем у нас есть. Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы нет – они были шестыми», – сказала Вяльбе.

Сборная России была лишена золота Александра Легкова и серебра Максима Вылегжанина в марафоне, а также серебряных наград мужской эстафеты 4х10 км и командного спринта.

Напомним, недавно МОК пожизненно дисквалифицировал шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.


По материалам: Sports.ru
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