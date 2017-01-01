МОК потребовал от россиян вернуть бронзу, которую они не завоевали

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда потребовала вернуть на одну медаль больше, чем лыжники завоевали в Сочи-2014.
«В этих документах допущена еще и ошибка. Нам, согласно этим документам, надо вернуть на одну медаль больше, чем у нас есть. Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы нет – они были шестыми», – сказала Вяльбе.
Сборная России была лишена золота Александра Легкова и серебра Максима Вылегжанина в марафоне, а также серебряных наград мужской эстафеты 4х10 км и командного спринта.
Напомним, недавно МОК пожизненно дисквалифицировал шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.
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