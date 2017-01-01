Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его и Александра Легкова от участия в Олимпийских играх и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.
«Никогда и представить не мог, что такая ситуация меня коснется, потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что олимпийское движение превратилось в политические войны, ведь оно должно объединять народ со всего мира», — заявил Белов.
Спортсмен пожалел, что для членов МОК «судьбы "чистых" спортсменов не имеют никакого значения». «Они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их лицам, они засыпали на комиссии! (...) Ну и пусть живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца», — добавил он.
1 ноября лыжники Белов и Легков были пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.
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