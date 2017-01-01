Ковальчик: История Йохауг не вызвала такого интереса, как случай с Шараповой

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик призналась, что не придает большого значения дисквалификации норвежки Терезы Йохауг на 18 месяцев за применение допинга и пропуску ею Олимпийских игр в Пхенчхане.
«Я отреагировала на решение по Йохауг спокойно, — приводит слова Ковальчик Przeglad Sportowy. - Думаю, это не такое важное событие для лыжного спорта, как об этом многие говорят. Соревнования продолжаются, на пьедестале по-прежнему три места, на которые претендуют десятки лыжниц.
К сожалению, истории с допингом в спорте случаются. Да, Тереза была одним из лидеров в нашем виде спорта, но её дисквалификация не вызвала такого глобального интереса, как случай с Марией Шараповой. Спонсоры не отвернулись от лыжных гонок, телевизионных трансляций тоже не стало меньше».
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