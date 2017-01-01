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Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)
Норвежский видеоблогер Петтер Баккен записал ролик с пародией на прохождение дистанции известными лыжниками, а также представил, как ходил бы на лыжах известный певец Майкл Джексон.

На видеоролике запечатлено, как блогер сначала пародирует знаменитых лыжников, таких как Петтер Нортуг, Мартин Сундбю, Тереза Йохауг, Марит Бьорген, Сергей Устюгов и Александр Легков, а изюминкой представления становится фирменная лунная походка Майкла Джексона на лыжах.

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