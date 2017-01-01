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орвежского лыжника Сундбю сбил снегоход во время марафона

Норвежского лыжника Сундбю сбил снегоход во время марафона

Двукратного чемпиона мира норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю сбил снегоход во время 54-километрового марафона «Биркебейнерреннет» в Норвегии, сообщает VG.no.

Снегоход с оператором сбил Сундбю за 21,5 км до финиша. В результате инцидента норвежец не пострадал, отделавшись только сломанной палкой, и в итоге стал победителем гонки.

Организаторы гонки заявили, что виновником инцидента стал водитель снегохода.
По материалам: Р-Спорт
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