FIS хочет увеличить срок дисквалификации норвежки Йохауг

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью увеличения срока дисквалификации олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг, отстраненной на 13 месяцев, сообщается на официальном сайте организации.В феврале Йохауг была дисквалифицирована Норвежским антидопинговым агентством на 13 месяцев из-за положительного теста на клостебол.Утверждалось, что запрещенное вещество попало в ее организм через бальзам для губ. Согласно доказательствам спортсменка использовало запрещенное вещество непреднамеренно, и основывалась на рекомендации врача, которому доверяла.Допинговый комитет FIS считает, что наказание 28-летней Йохауг недостаточно строгое и не отражает того факта, что Йохауг не прочитала предупреждение, напечатанное красным цветом на этикетке препарата, который был ей неизвестен и приобретен не в ее родной стране.Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4х5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.