Канадец Харви победил в лыжном марафоне на ЧМ в Лахти

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 5 марта

Вчера, 5 марта, в Лахти (Финляндия) чемпионат мира по лыжным видам спорта завершился мужским марафоном на 50 км свободным стилем.Победил канадец Алекс Харви, пройдя дистанцию за 1 час 46 минут 28,9 секунды, опередив лишь на 0,6 секунды россиянина Сергей Устюгова. Бронзовым призером стал финн Матти Хейккинен - +1,4.Лучший из норвежцев Мартин Йонсруд Сундбю в борьбе за 4-е место уступил по фотофинишу британцу Эндрю Масгрэйву.В гонке принимали участие 69 лыжников, девять из которых не финишировали. Украинцы в марафоне не участвовали.Всего на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти был разыгран 21 комплект наград.В общекомандном зачете победили норвежцы, завоевавшие 18 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Вторыми стали немцы (6-3-2), третьими – россияне (2-4-0), четвертыми – австрийцы (2-1-2), пятыми – финны (1-1-3), шестыми – итальянцы (1-1-0).По общему числу наград первые – норвежцы (18), вторые – немцы (11), третьи – россияне (6).В лыжных гонках первыми стали норвежцы (7-3-5), вторыми – россияне (2-4-0), третьими – итальянцы (1-1-0).В прыжках на лыжах с трамплина: немцы (2-2-1), австрийцы (2-1-1), поляки (1-0-1).В лыжном двоеборье: немцы (4-1-1), норвежцы (0-2-0), японцы (0-1-1).1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,92. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 0,63. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1,44. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) - +2,95. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +3,0