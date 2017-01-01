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Канадец Харви победил в лыжном марафоне на ЧМ в Лахти

Канадец Харви победил в лыжном марафоне на ЧМ в Лахти

Вчера, 5 марта, в Лахти (Финляндия) чемпионат мира по лыжным видам спорта завершился мужским марафоном на 50 км свободным стилем.

Победил канадец Алекс Харви,  пройдя дистанцию за 1 час 46 минут 28,9 секунды, опередив лишь на 0,6 секунды россиянина Сергей Устюгова. Бронзовым призером стал финн Матти Хейккинен - +1,4.
Лучший из норвежцев Мартин Йонсруд Сундбю в борьбе за 4-е место уступил по фотофинишу британцу Эндрю Масгрэйву.

В гонке принимали участие 69 лыжников, девять из которых не финишировали. Украинцы в марафоне не участвовали.

Всего на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти был разыгран 21 комплект наград.

В общекомандном зачете победили норвежцы, завоевавшие 18 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Вторыми стали немцы (6-3-2), третьими – россияне (2-4-0), четвертыми – австрийцы (2-1-2), пятыми – финны (1-1-3), шестыми – итальянцы (1-1-0).

По общему числу наград первые – норвежцы (18), вторые – немцы (11), третьи – россияне (6).

В лыжных гонках первыми стали норвежцы (7-3-5), вторыми – россияне (2-4-0), третьими – итальянцы  (1-1-0).
В прыжках на лыжах с трамплина: немцы (2-2-1), австрийцы (2-1-1), поляки (1-0-1).
В лыжном двоеборье: немцы (4-1-1), норвежцы (0-2-0), японцы (0-1-1).

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 5 марта
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (С).
1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,9
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 0,6
3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1,4
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) - +2,9
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +3,0
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