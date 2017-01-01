Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке на 30 км на ЧМ; Нестеренко – 39-я

В Лахти (Финляндия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта у женщин прошла гонка на 30 км свободным стилем с масс-старта.



Весь пьедестал заняли норвежские лыжницы. Золото завоевала Марит Бьорген, пройдя дистанцию за 1 час 8 минут 36,8 секунды и опередив на 1,9 секунды Хайди Венг и Астрид Якобсен. Судьбу серебра решил фотофиниш.



Украинка Лада Нестеренко финишировала 39-й, проиграв победительнице 6 минут 23,7 секунды. Валентина Шевченко не финишировала



Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 4 марта

Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км (С).

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:08.36,8

2. Хайди Венг (Норвегия) – отставание 1,9

3. Астрид Якобсен (Норвегия) – то же отставание

…

39. Лада Нестеренко (Украина) - +6.23,7

Валентина Шевченко (Украина) – не финишировала

В Лахти (Финляндия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта у женщин прошла гонка на 30 км свободным стилем с масс-старта.Весь пьедестал заняли норвежские лыжницы. Золото завоевала Марит Бьорген, пройдя дистанцию за 1 час 8 минут 36,8 секунды и опередив на 1,9 секунды Хайди Венг и Астрид Якобсен. Судьбу серебра решил фотофиниш.Украинка Лада Нестеренко финишировала 39-й, проиграв победительнице 6 минут 23,7 секунды. Валентина Шевченко не финишировала1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:08.36,82. Хайди Венг (Норвегия) – отставание 1,93. Астрид Якобсен (Норвегия) – то же отставание39. Лада Нестеренко (Украина) - +6.23,7Валентина Шевченко (Украина) – не финишировала