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Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке на 30 км на ЧМ; Нестеренко – 39-я

Марит Бьорген (Норвегия)

В Лахти (Финляндия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта у женщин прошла гонка на 30 км свободным стилем с масс-старта.

Весь пьедестал заняли норвежские лыжницы. Золото завоевала Марит Бьорген, пройдя дистанцию за 1 час 8 минут 36,8 секунды и опередив на 1,9 секунды Хайди Венг и Астрид Якобсен. Судьбу серебра решил фотофиниш.

Украинка Лада Нестеренко финишировала 39-й, проиграв победительнице 6 минут 23,7 секунды. Валентина Шевченко не финишировала

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 4 марта
Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км (С).
1. Марит Бьорген  (Норвегия) – 1:08.36,8
2. Хайди Венг (Норвегия) – отставание 1,9
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – то же отставание

39. Лада Нестеренко (Украина) - +6.23,7
Валентина Шевченко (Украина) – не финишировала
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