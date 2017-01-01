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Норвежские лыжники выиграли эстафету 4х10 км на ЧМ; украинцы последние

Лыжные гонки. ЧМ-2017. Финиш мужской эстафеты 4х10 км.

В Лахти (Финляндия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялась мужская эстафета 4х10 км.

Победила сборная Норвегии, опередив на 4,6 секунды россиян. Бронзовыми призерами стали шведские лыжники, которые в борьбе за бронзу лишь на 0,2 секунды опередили швейцарцев.

Украинцы Алексей Красовский, Андрей Орлик, Руслан Перехода и Олег Йолтуховский с отставанием в 1 круг заняли последнее, 16-е место. На первом этапе отставание от лидеров гонки составляло более двух с половиной минут, на втором – 6 минут 43 секунды, на третьем – круг.

В компании с украинцами, но позже, на круг отстали канадцы, эстонцы, румыны и поляки.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 3 марта
Лыжные гонки. Эстафета 4х10 км
1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Никлас Дирхауг, Мартин Йонсруд Сундбю, Финн Хаген Крог) – 1:37.20,1
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) – отставание 4,6
3. Швеция (Даниэль Рикардссон, Йохан Олссон, Маркус Хельнер, Калле Халфварссон) – + 2.31,8

16. УКРАИНА (Алексей Красовский, Андрей Орлик, Руслан Перехода, Олег Йолтуховский) – 1 круг отставания
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