Норвежские лыжницы выиграли эстафету на ЧМ в Лахти; украинки не финишировали

В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
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16:46 Музычук и Тань Чжунъи сыграли вничью в 4-й партии финала ЧМ, победительница определится на тай-брейке 139 | Шахматы
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