Норвежские лыжницы выиграли эстафету на ЧМ в Лахти; украинки не финишировали

В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.



В женской эстафете 4х5 км золото завоевали норвежки, опередив соперниц более, чем на минуту. В борьбе за серебро шведки лишь на 0,5 секунды опередили финских лыжниц.



Украинки Татьяна Антипенко, Юлия Кроль, Лада Нестеренко и Валентина Шевченко не финишировали. На первом этапе отставание от лидеров составляло 2 минуты, на втором этапе – 4 минуты 40 секунд, а на третьем – круг. На четвертый этап Шевченко не вышла. В итоге – последнее, 16-е место.



Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 2 марта

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген) – 52.21,5

2. Швеция (Анна Хаг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) – отставание 1.01,6

3. Финляндия (Айно-Кайсо Сааринен, Кертю Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) – + 1.02,1

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16. УКРАИНА (Татьяна Антипенко, Юлия Кроль, Лада Нестеренко, Валентина Шевченко) – круг отставания В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.В женской эстафете 4х5 км золото завоевали норвежки, опередив соперниц более, чем на минуту. В борьбе за серебро шведки лишь на 0,5 секунды опередили финских лыжниц.Украинки Татьяна Антипенко, Юлия Кроль, Лада Нестеренко и Валентина Шевченко не финишировали. На первом этапе отставание от лидеров составляло 2 минуты, на втором этапе – 4 минуты 40 секунд, а на третьем – круг. На четвертый этап Шевченко не вышла. В итоге – последнее, 16-е место.1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген) – 52.21,52. Швеция (Анна Хаг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) – отставание 1.01,63. Финляндия (Айно-Кайсо Сааринен, Кертю Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) – + 1.02,116. УКРАИНА (Татьяна Антипенко, Юлия Кроль, Лада Нестеренко, Валентина Шевченко) – круг отставания