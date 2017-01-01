Финн Нисканен – чемпион мира в лыжной гонке на 15 км; Красовский – 57-й

В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.



Финский лыжник Иво Нисканен стал чемпионом в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом с результатом 36 минут 44,0 секунды. Серебро завоевал норвежец Мартин Йонсруд Сунбю, уступив победителю 17,9 секунды. Бронза в активе еще одного представителя Норвегии - Никласа Дирхауга, проигравшего чемпиону 31,3 секунды.



В гонке принимали участие четыре украинца и лучший их них Алексей Красовский занял 57-е место, проиграв победителю более 5 минут.



Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 1 марта

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (К).

1. Иво Нисканен (Финляндия) – 36.44,0

2. Мартин Йонсруд Сунбю (Норвегия) – отставание 17,9

3. Никлас Дирхауг (Норвегия) – + 31,3

…

57. Алексей Красовский (Украина) - +5.06,6

58. Андрей Орлик (Украина) - +5.23,1

76. Руслан Перехода (Украина) - +8.48,9

78. Олег Йолтуховский (Украина) - +8.54,2

В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.Финский лыжник Иво Нисканен стал чемпионом в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом с результатом 36 минут 44,0 секунды. Серебро завоевал норвежец Мартин Йонсруд Сунбю, уступив победителю 17,9 секунды. Бронза в активе еще одного представителя Норвегии - Никласа Дирхауга, проигравшего чемпиону 31,3 секунды.В гонке принимали участие четыре украинца и лучший их них Алексей Красовский занял 57-е место, проиграв победителю более 5 минут.1. Иво Нисканен (Финляндия) – 36.44,02. Мартин Йонсруд Сунбю (Норвегия) – отставание 17,93. Никлас Дирхауг (Норвегия) – + 31,357. Алексей Красовский (Украина) - +5.06,658. Андрей Орлик (Украина) - +5.23,176. Руслан Перехода (Украина) - +8.48,978. Олег Йолтуховский (Украина) - +8.54,2