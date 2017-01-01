Россиянин Устюгов – чемпион мира в скиатлоне; Красовский – 50-й

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 25 февраля

В Лахти (Финляндия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.В мужском скиатлоне на 30 км золото разыграли россиянин Сергей Устюгов и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, убежавшие от своих соперников на отметке в 20 км. Победитель определился после того, как на последнем подъеме норвежец предпринял рывок, но упал. В итоге Устюгов финишировал первым, опередив Сундбю на 6,7 секунды.Бронза досталась еще одному представителю Норвегии - Финну Хагену Крогу, который проиграл победителю 31,8 секунды.В соревнованиях принимали участие два украинских лыжника. Алексей Красовский с отставнием от победителя в 7 минут 44,6 секунды финишировал 50-м. Андрей Йолтуховский отстал на круг.1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:09.16,72. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегис) – отставание 6,73. Финн Хаген Крог (Норвегия) – + 31,850. Алексей Красовский (Украина) - +7.44,661. Андрей Йолтуховский (Украина) – круг отставания