В Лахти (Финляндия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.
14:25 Пятиборец Павел Тимощенко – серебряный призер первого этапа Кубка мира 105 | Многоборье / Главные новости спорта
14:08 Бьорген победила в скиатлоне на ЧМ в Лахти; Антипенко – 36-я 124 | Лыжные гонки
13:40 Антон Дудченко – десятый в спринте среди юниоров на ЧМ по биатлону 111 | Биатлон
13:15 Свитолина: Матч с Кербер был очень тяжелый 118 | Теннис
12:42 Уайлдер vs Вашингтон: гонорары боксеров 156 | Бокс
12:30 НХЛ. «Вашингтон» победил «Эдмонтон», «Каролина» всухую обыграла «Оттаву», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты 116 | Хоккей
12:09 НБА. «Финикс» в овертайме уступил «Чикаго», «Клипперс» проиграл «Сан-Антонио», «Оклахома» победила «Лейкерс» и другие результаты 112 | Баскетбол
08:33 Рио-де-Жанейро. Долгополов не смог доиграть матч ¼ финала 213 | Теннис
22:28 Джеральд Вашингтон перевесил Деонтея Уайлдера 333 | Бокс
22:11 Соперница Анны Музычук по финалу ЧМ по шахматам определится на тай-брейке 343 | Шахматы
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