Бьорген победила в скиатлоне на ЧМ в Лахти; Антипенко – 36-я

В Лахти (Финляндия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.



В женском скиатлоне на 15 км победила норвежка Марит Бьорген, опередив на 4,8 секунды финку Кристу Пармакоски. Бронзовым призером стала шведка Шарлотта Калла, проигравшая чемпионке 32 секунды. Отметим, что золотая медаль стала для Бьорген 15-й в карьере на чемпионатах мира.



Украинка Татьяна Антипенко заняла 36-е место с отставанием в 4 минуты 17,3 секунды. Валентина Шевченко – 42-я - +4.55,2



Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 25 февраля

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон. 15 км

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5

2. Криста Пармакоски (Финляндия) – отставание 4,8

3. Шарлотта Калла (Швеция) – + 32,0

…

36. Татьяна Антипенко (Украина) - +4.17,3

42. Валентина Шевченко (Украина) - +4.55,2

В Лахти (Финляндия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.В женском скиатлоне на 15 км победила норвежка Марит Бьорген, опередив на 4,8 секунды финку Кристу Пармакоски. Бронзовым призером стала шведка Шарлотта Калла, проигравшая чемпионке 32 секунды. Отметим, что золотая медаль стала для Бьорген 15-й в карьере на чемпионатах мира.Украинка Татьяна Антипенко заняла 36-е место с отставанием в 4 минуты 17,3 секунды. Валентина Шевченко – 42-я - +4.55,21. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,52. Криста Пармакоски (Финляндия) – отставание 4,83. Шарлотта Калла (Швеция) – + 32,036. Татьяна Антипенко (Украина) - +4.17,342. Валентина Шевченко (Украина) - +4.55,2