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Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ

Петер Нортуг

Федерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам подвергать критике иностранных лыжников во время чемпионата мира, проходящего в финском Лахти, сообщает норвежская газета Expressen.

По информации издания, для норвежцев составили список правил при общении с прессой. Спортсменам посоветовали «думать головой, прежде чем говорить» и воздерживаться от критики в адрес других лыжников. Отмечается, что данный шаг направлен на соблюдение принципов взаимоуважения.

23 февраля норвежский лыжник Петтер Нортуг выступил с критикой в адрес россиянки Натальи Матвеевой, отбывшей дисквалификацию за употребление допинга. Нортуг отметил, что уличенным в использовании запрещенных препаратов спортсменам не место на мировом первенстве.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти продлится до 5 марта.
По материалам: lenta.ru
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