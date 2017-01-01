Норвежка Фалла и итальянец Пеллегрино – чемпионы мира в лыжном спринте

Сегодня, 23 февраля, в Лахти (Финляндия) стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. В первый день соревнований разыграно два комплекта медалей в лыжном спринте свободным стилем.

У женщин золото завоевала норвежка Майкен Касперсен Фалла, опередившая двух американок - Джессику Диггинс и Киккан Рэндалл.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 23 февраля

У мужчин чемпионом мира стал итальянец Федерико Пеллегрино. Серебро завоевал россиянин Сергей Устюгов, бронзу норвежец Йоханнес Клаебо.1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)2. Джессика Диггинс (США)3. Киккан Рэндалл (США)Мужчины. Индивидуальный спринт (С).1. Федерико Пеллегрино (Италия)2. Сергей Устюгов (Россия)3. Йоханнес Клаебо (Норвегия)