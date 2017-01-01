FIS может потребовать увеличения срока дисквалификации Терезы Йохауг

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 7 марта объявит, будет ли требовать увеличения срока отстранения норвежской лыжницы Терезы Йохауг за допинг, сообщает норвежский телеканал NRK.Ранее Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и FIS намерены требовать увеличения срока.В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Спортсменка заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее.Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».