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Тереза Йохауг может лишиться миллионного контракта из-за допинга
Тереза Йохауг может лишиться миллионного контракта из-за допингаНорвежская лыжница Тереза Йохауг может лишиться крупного спонсорского контракта из-за дисквалификации, сообщает VG со ссылкой на управляющего крупной компании по производству лыж Fischer Герхарда Урэйна.

Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В октябре 2016 года допинг-проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Между компанией Урэйна и Йохауг действует крупное рекламное соглашение. Но в нем есть пункт, по которому оно может быть разорвано, если спортсменка будет уличена в употреблении запрещенных веществ.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
По материалам: ТАСС
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