Зимняя Универсиада-2017. Красовский – шестой в лыжном масс-старте на 30 км

Сегодня, 8 февраля, в Алматы (Казахстан) на 28-й Всемирной зимней Универсиаде проходит заключительный, десятый день. В лыжных гонках последний комплект наград был разыгран в мужском масс-старте на 30 км классическим стилем.



Два первых места заняли россияне. Победил Дмитрий Ростовцев, опередив лишь на 0,3 секунды Валерия Гонтаря. Бронзовым призером стал казахстанец Сергей Малышев, проигравший победителю 0,5 секунды.



Лучшим среди шести украинских лыжников стал Алексей Красовский, финишировавший шестым, с отставанием от победителя в 2 минуты 50,9 секунды.



28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 8 февраля

Лыжные гонки. Мужчины. 30 км (К).

1. Дмитрий Ростовцев (Россия) – 1:19.37,5

2. Валерий Гонтарь (Россия) – + 0,3

3. Сергей Малышев (Казахстан) – + 0,5

…

6. Алексей Красовский (Украина) - +2.50,9

19. Андрей Марченко (Украина) - +5.24,4

21. Константин Яременко (Украина) - +5.45,1

23. Александр Челенко (Украина) - +6.02,0

30. Владимир Лазорак (Украина) - +9.07,9

33. Владислав Литвин (Украина) - +10.05,6

