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Обвинитель: Содержание допинга в организме Терезы Йохауг незначительное

Обвинитель: Содержание допинга в организме терезы Йохауг незначительное

В среду проходят слушания по делу олимпийской чемпионки по лыжным гонкам 28-летней норвежки Терезы Йохауг, допинг-тест которой ранее дал положительный результат на клостебол.

Адвокат  стороны обвинения - Норвежского антидопингового агентства - Нильс Кьяр  сообщил, что содержание клостебола в Йохауг незначительное -   13 нанограмм. Он мог попасть в организм спортсменки вместе с кремом, который она и использовала для лечения губ.

«Нет доказательств того, что она использовала еще какие-то препараты», - сказал Кьяр.

В октябре допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол. Лыжница заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов.

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Лыжница была отстранена на два месяца до вынесения окончательного решения по ее делу.
Позднее временное отстранение олимпийской чемпионки было продлено до 19 февраля.

Тереза Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
По материалам: ТАСС
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