Сундбю не подписал требование лыжников к FIS и МОК жестче реагировать на доклад Макларена

Двукратный призер Олимпийских игр норвежец Мартин Йонсруд Сундбю не стал подписывать коллективное письмо более 100 лыжников к Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием жестче реагировать на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в России. сообщает норвежский телеканал NRK.23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи.Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии WADA по главе с Ричардом Маклареном. В конце декабря более 100 лыжников из восьми стран, включая Норвегию, Финляндию и Россию, подписали коллективное письмо к FIS и МОК с требованием ужесточить меры в отношении фигурантов доклада.«Для меня это (борьба с допингом) важно, однако я не из тех людей, кто подписывает все подряд, не зная того, какие последствия это повлечет за собой, - сказал Сундбю. - Теперь, вспоминая о том, что я пережил, я хорошенько думаю перед тем, чтобы что-либо подписать».Ранее Сундбю был отстранен за допинг: в июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен Кубка мира-2015/16, так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы «Вентолина» (действующее вещество - сальбутамол).