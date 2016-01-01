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Шведка Нильссон и россиянин Устюгов победили в гонках преследования на «Тур де Ски»
Сегодня, 4 января, в Оберстдорфе (Германия) на пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам – многодневке «Тур де Ски» состоялись гонки преследования свободным стилем  – мужская на 15 км и женская на 10 км.

Стина Нильссон (Швеция)

Среди женщин в гонке преследования первенствовала шведка Стина Нильссон с результатом 27 минут 42,7 секунды, опередив двух норвежских лыжниц - на 1,7 секунды Хайди Венг, на 1,8 - Ингвильд Остберг.
Нильсен продолжает лидировать в общем зачете «Тур де Ски», опережая на 6,7 секунды Венг.

Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия), Сергей Устюгов (Россия), Алекс Харви (Канада)

У мужчин победил россиянин Сергей Устюгов, пробежав дистанцию за 37 минут 58,5 секунды. Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, проиграв россиянину 37,2 секунды, третьим – канадец Алекс Харви с отставанием от победителя в 1 минуту 8,8 секунды.
Для Устюгова эта победа стала четвертой подряд. Ранее он первествовал в скиатлоне, спринте и масс-старте. Россиянин укрепил свое лидерство в общем зачете «Тур де Ски», опережая Сундбю на 42,2 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия), 4 января
Женщины. Гонка преследования. 10 км (С).
1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.42,7
2. Хайди Венг (Норвегия) – + 1,7
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) – + 1,8

Женщины. Общий зачет «Тур де Ски» (после четырех этапов)
1. Стина Нильссон (Швеция) – 1:10.29,0
2. Хайди Венг (Норвегия) – +6,7
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) – +11,8
4. Криста Пармакоски (Финляндия) - + 57,4

Мужчины. Гонка преследования. 15 км (С).
1. Сергей Устюгов (Россия) – 37.58,5
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 37,2
3. Алекс Харви (Канада) – + 1.08,8

Мужчины. Общий зачет «Тур де Ски» (после четырех этапов)
1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:52.18,1
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +42,2
3. Алекс Харви (Канада) - +1.18,8
4. Дарио Колонья (Швейцария) - +1.24,6
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