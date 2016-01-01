Шведка Нильссон и россиянин Устюгов победили в гонках преследования на «Тур де Ски»

Сегодня, 4 января, в Оберстдорфе (Германия) на пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам – многодневке «Тур де Ски» состоялись гонки преследования свободным стилем – мужская на 15 км и женская на 10 км.

Среди женщин в гонке преследования первенствовала шведка Стина Нильссон с результатом 27 минут 42,7 секунды, опередив двух норвежских лыжниц - на 1,7 секунды Хайди Венг, на 1,8 - Ингвильд Остберг.Нильсен продолжает лидировать в общем зачете «Тур де Ски», опережая на 6,7 секунды Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия), 4 января



У мужчин победил россиянин Сергей Устюгов, пробежав дистанцию за 37 минут 58,5 секунды. Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, проиграв россиянину 37,2 секунды, третьим – канадец Алекс Харви с отставанием от победителя в 1 минуту 8,8 секунды.Для Устюгова эта победа стала четвертой подряд. Ранее он первествовал в скиатлоне, спринте и масс-старте. Россиянин укрепил свое лидерство в общем зачете «Тур де Ски», опережая Сундбю на 42,2 секунды.1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.42,72. Хайди Венг (Норвегия) – + 1,73. Ингвильд Остберг (Норвегия) – + 1,81. Стина Нильссон (Швеция) – 1:10.29,02. Хайди Венг (Норвегия) – +6,73. Ингвильд Остберг (Норвегия) – +11,84. Криста Пармакоски (Финляндия) - + 57,41. Сергей Устюгов (Россия) – 37.58,52. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 37,23. Алекс Харви (Канада) – + 1.08,81. Сергей Устюгов (Россия) – 1:52.18,12. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +42,23. Алекс Харви (Канада) - +1.18,84. Дарио Колонья (Швейцария) - +1.24,6