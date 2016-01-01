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Сундбю: Обиды на Устюгова не держу, я дурак и сам во всем виноват

Сундбю: Обиды на Устюгова не держу, я дурак и сам во всем виноват

В Оберстдорфе (Германия) проходит пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам – многодневка «Тур де Ски».

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, который некоторое время был лидером третьего этапа «Тур де Ски», сбился с трассы в скиатлоне, из-за чего потерял драгоценные секунды и пропустил вперёд ряд соперников. В это время Устюгов взял на себя инициативу и взвинтил темп. На финише Мартин уступил россиянину 0,6 секунды.

Соотечественник Сундбю  - Дидрик Тёнсет назвал поведение россиянина Сергея Устюгова неспортивным.
«У Мартина возникли проблемы, и в это время Устюгов начал добавлять. На мой взгляд, это неспортивное поведение. Мы бы так не поступили. Да, нет нужды останавливаться и ждать конкурентов, но взвинчивать темп — это уже перебор», — сказал Тёнсет в эфире телеканала NRK.

Сундбю не стал поддерживать Дидрика Тёнсета.
«В правилах FIS не сказано, что соперники должны останавливаться, если ты не туда свернул, — цитирует Сундбю TV2. - Так что обиды на Устюгова не держу. Он прекрасный тактик. А вот я дурак, поскольку не удосужился пройти по трассе заранее и совершил эту нелепую ошибку. За свою глупость понес расплату в виде потери бонусных секунд».
По материалам: Чемпионат.com
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