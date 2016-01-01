Россиянин Устюгов победил в скиатлоне на «Тур де Ски»

В Оберстдорфе (Германия) проходит пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам – многодневка «Тур де Ски».



Россиянин Сергей Устюгов стал победил в скиатлоне на дистанции 20 км с результатом 48 минут 40,4 секунды, опередив на 0,6 секунды норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Третьим финишировал швейцарец Дарио Колонья, проиграв победителю 1 секунду.



В общем зачете «Тур де Ски» лидерство укрепил Устюгов, который также выиграл два предыдущих этапа.



4 января на «Тур де Ски» состоятся женская и мужская гонки преследования свободным стилем.



Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. «Тур де Ски». Валь Мюстер (Швейцария), 3 января

Мужчины. Скиатлон. 10+10 км

1. Сергей Устюгов (Россия) – 18.40,4

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - + 0,6

3. Дарио Колонья (Швейцария) - +1,0



Общий зачет «Тур де Ски» (после трех этапов)

1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:14.34,6

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +1.09,3

3. Алекс Харви (Канада) - +1.25,4

4. Дарио Колонья (Швейцария) - +1.42,4 В Оберстдорфе (Германия) проходит пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам – многодневка «Тур де Ски».Россиянин Сергей Устюгов стал победил в скиатлоне на дистанции 20 км с результатом 48 минут 40,4 секунды, опередив на 0,6 секунды норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Третьим финишировал швейцарец Дарио Колонья, проиграв победителю 1 секунду.В общем зачете «Тур де Ски» лидерство укрепил Устюгов, который также выиграл два предыдущих этапа.4 января на «Тур де Ски» состоятся женская и мужская гонки преследования свободным стилем.1. Сергей Устюгов (Россия) – 18.40,42. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - + 0,63. Дарио Колонья (Швейцария) - +1,01. Сергей Устюгов (Россия) – 1:14.34,62. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +1.09,33. Алекс Харви (Канада) - +1.25,44. Дарио Колонья (Швейцария) - +1.42,4