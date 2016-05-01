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Двух российских лыжников лишат медалей ОИ-2014 в Сочи

Двух российских лыжников лишат медалей ОИ-2014 в Сочи

Российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина лишат медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

Оба спортсмена упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и подозреваются в употреблении запрещенных препаратов и махинациях с допинг-пробами. «Скорее всего, у Легкова и Вылегжанина отберут олимпийские медали в январе», — заявил источник издания.

На Олимпиаде в Сочи Легков выиграл золотую медаль в 50-километровом марафоне, а Вылегжанин завоевал три серебряные награды: в эстафете 4 по 10 километров, командном классическом спринте и марафоне.

27 декабря Легков, Вылегжанин, а также Евгений Белов и Алексей Петухов были временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Они пропускают гонку «Тур де Ски», которая проходит с 31 декабря по 8 января.
По материалам: lenta.ru
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