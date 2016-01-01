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Вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована

Вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном, о применении допинга, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Expressen.

Издание со ссылкой на свой источник со ссылкой на свой источник предполагает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и не выступит на чемпионате мира в Лахти, который начнется 22 февраля.

Представитель WADA Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников.
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