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Немецкие двоеборцы Френцель и Рыдзек победили в командном спринте; Пасичник и Мазурчук отстали на круг

Лыжные виды спорта. ЧМ-2017. Двоеборье. Эстафета HS130+ 2х7,5 км. Эрик Френцель и Йоханнес Рыдзек (Германия)

В Лахти (Финляндия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта двоеборцы разыграли комплект медалей в командном спринте.

Золото завоевали немцы Эрик Френцель и Йоханнес Рыдзек, опередившие на одну секунду норвежцев Магнуса Крога и Магнуса Моана. Бронзовыми призерами стали японцы Йосито и Акито Ватабе.

Украинцы Виктор Пасичник и Дмитрий Мазурчук отстали на круг.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 3 марта
Лыжное двоеборье. Командный спринт. HS130+ 2х7,5 км
1 (2-е после прыжков). Германия (Эрик Френцель, Йоханнес Рыдзек) – 29.01,8
2 (4). Норвегия (Магнус Крог, Магнус Моан) – отставание 1,0
3 (3). Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе) – + 10,2
...
14. УКРАИНА (Виктор Пасичник, Дмитрий Мазурчук)  - круг отставания
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