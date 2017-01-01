В Лахти (Финляндия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта двоеборцы разыграли комплект медалей в командном спринте.
23:26 Прима, Пидручный, Семенов, Семаков и Жирный побегу в гонке преследования на этапе КМ в Пхенчхане 65 | Биатлон
23:01 Джима, Меркушина и Варвинец побегут в гонке преследования на этапе КМ в Пхенчхане 106 | Биатлон
22:32 Плотицына – четвертая в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы в Белграде 109 | Легкая атлетика
21:09 Немецкие двоеборцы Френцель и Рыдзек победили в командном спринте; Пасичник и Мазурчук отстали на круг 99 | Лыжное двоеборье
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17:48 Вердаско стал первым финалистом турнира в Дубае 153 | Теннис
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16:48 Фуркад: Для меня много значит быть на одном уровне с моим кумиром - Бьорндаленом 164 | Биатлон
16:27 Тань Чжунъи победила Музычук на тай-брейке и впервые стал чемпионкой мира по шахматам 180 | Шахматы
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