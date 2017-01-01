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Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 30-й

Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 30-й

В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. 

Немец Йоханнес Рыдзек победил в гонке Гундерсена, финишировав со временем 26 минут 41,6 секунды. Серебряным призером стал японец Акито Ватабе, проиграв чемпиону 4,8 секунды. Бронзу выиграл француз Франсуа Бро - +13,0.

Для Ридзека это золото стало третьим на чемпионате мира в Лахти. Ранее он стал обладателем золотых медалей в прыжках со среднего трамплина и в эстафете.

Украинец Виктор Пасичник замкнул «тридцатку», поднявшись по ходу лыжной гонки с 39-го места после прыжков. Дмитрий Мазурчук занял 51-е место.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 1 марта
Двоеборье. Гонка Гундерсена. HS130 /10 км.
1 (5-й после прыжка). Йоханнес Рыдзек (Германия) – 26.41,6
2 (3). Акито Ватабе (Япония) – отставание 4,8
3 (4). Франсуа Бро (Франция) – + 13,0

30. (39). Виктор Пасичник (Украина) - +3.42,5
51. (49) Дмитрий Мазурчук (Украина) - +8.37,4
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