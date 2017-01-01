Александр Окипнюк – пятый в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Минске

Минске (Беларусь) проходит этап Кубка Европы по фристайлу в лыжной акробатике.



В первом старте украинец Александр Окипнюк занял пятое место с результатом 151,41 балла. Победил белорус Артём Башлаков (172,37).



В соревнованиях женщин украинка Александра Шнип заняла 9-е место (48,69). Победила швейцарка Кароль Бевар (122,68).



Фристайл. Этап Кубка Европы. Минск (Беларусь). 9 февраля

Мужчины. Лыжная акробатика.

1. Артём Башлаков Беларусь - 172,37 балла

2. Руслан Катманов (Россия) - 161,37

3. Андрин Шедлер (Швейцария0 - 154,66

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5. Александр Окипнюк (Украина) – 151,41



Женщины. Лыжная акробатика.

1. Кароль Бевар (Швецария) - 122,68

2. Эмма Вайсс (Германия - 117,54

3. Снежана Драбянкова (Беларусь) – 110,58

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9. Александра Шнип (Украина) – 48,69