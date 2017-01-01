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Александр Окипнюк – пятый в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Минске
 Минске (Беларусь) проходит этап Кубка Европы по фристайлу в лыжной акробатике.

В первом старте украинец Александр Окипнюк занял пятое место с результатом 151,41 балла. Победил белорус Артём Башлаков (172,37).

В соревнованиях женщин украинка Александра Шнип заняла 9-е место (48,69). Победила швейцарка Кароль Бевар (122,68).

Фристайл. Этап Кубка Европы. Минск (Беларусь). 9 февраля
Мужчины. Лыжная акробатика.
1. Артём Башлаков Беларусь - 172,37 балла
2. Руслан Катманов (Россия) - 161,37
3. Андрин Шедлер (Швейцария0 - 154,66

5. Александр Окипнюк (Украина) – 151,41

Женщины. Лыжная акробатика.
1. Кароль Бевар (Швецария) - 122,68
2. Эмма Вайсс (Германия - 117,54
3. Снежана Драбянкова (Беларусь) – 110,58

9. Александра Шнип (Украина) – 48,69
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