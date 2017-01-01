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Результаты этапа КМ по горнолыжному спорту среди мужчин в Бивер Крике

Кьетиль Янсруд (Норвегия)В Бивер Крике (США) завершился четвертый этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин.

В гигантском слаломе первенствовал австриец Марсель Хиршер. В призовую тройку вошли также норвежец Хенрик Кристофферсен и немец Штефан Луйц.

В скоростном спуске победил норвежец Аксель Лунд Свиндаль, опередив на 0,15 секунды швейцарца Бит Фойца, на 0,49 – немца Томаса Дрессена.

В супергиганте победу одержал австриец Винсент Кричмайр, опередив на 0,23 секунды норвежца Кьетиля Янсруда, на 0,33 – австрийца Ханнеса Райхельта.

В общем зачете Кубка мира после четырех этапов лидирует норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд (249 очков), опережая своего соотечественника Акселя Лунда Свиндаля на 4 очка. Третье место занимает швейцарец Бит Фойц (208).

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Четвертый этап. Бивер Крик (США), 1-3 декабря
Мужчины. Гигантский слалом.
1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.37,30
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.38,18
3. Штефан Луйц (Германия) – 2.38,33

Мужчины. Скоростной спуск.
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) – 1.40,46
2. Бит Фойц (Швейцария) – 1.40,61
3. Томас Дрессен (Германия) – 1.40,95

Мужчины. Супергигант.
1. Винсент Кричмайр (Австрия) – 1.09,71
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.09,94
3. Ханнес Райхельи (Австрия) – 1.10,04

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