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Французский горнолыжник погиб на тренировке в Канаде

Давид Пуассон погиб в горах Канады во время тренировки.Французский горнолыжник Давид Пуассон погиб в горах Канады во время тренировки. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает Reuters.

35-летний спортсмен разбился при спуске с горы. Трагедия произошла на горнолыжном курорте Накиска.

В 2013 году Пуассон завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на чемпионате мира в австрийском Шладминге. Спортсмен был участником Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, и Олимпиады-2014 в Сочи, а также четырех чемпионатов мира.


По материалам: lenta.ru
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