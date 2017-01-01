Французский горнолыжник погиб на тренировке в Канаде

Французский горнолыжник Давид Пуассон погиб в горах Канады во время тренировки. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает Reuters.



35-летний спортсмен разбился при спуске с горы. Трагедия произошла на горнолыжном курорте Накиска.



В 2013 году Пуассон завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на чемпионате мира в австрийском Шладминге. Спортсмен был участником Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, и Олимпиады-2014 в Сочи, а также четырех чемпионатов мира.





