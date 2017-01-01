Австрийский горнолыжник Хиршер в шестой раз завоевал Кубок мира

В Краньска Горе (Словения) проходит 17-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин.



28-летний австриец Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе со временем по сумме двух попыток 2 минуты 24,31 секунды.. Второе место занял норвежец Лейф Кристиан Хауген (+0,46), третьим стал швед Маттс Ольссон (+0,67).



В активе австрийца 1375 очков, и он стал недосягаемым для ближайших преследователей. У норвежца Кетила Янсруда 871 очко, у его соотечественника Хенрика Кристофферсена - 867.

Хиршер в рекордный шестой раз стал обладателем Кубка мира, превзойдя достижение Марка Жирарделли из Люксембурга, и сравнялся по этому показателю с австрийкой Аннемари Мозер-Прель.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. 17-й этап. Краньска Гора (Словения), 4 марта

Мужчины. Гигантский слалом.

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.24,31

2. Леф Кристиан Хауген (Норвегия) – 2.24,77

3. Маттс Олссон (Швеция) – 2.24,98



В Краньска Горе (Словения) проходит 17-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин.28-летний австриец Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе со временем по сумме двух попыток 2 минуты 24,31 секунды.. Второе место занял норвежец Лейф Кристиан Хауген (+0,46), третьим стал швед Маттс Ольссон (+0,67).В активе австрийца 1375 очков, и он стал недосягаемым для ближайших преследователей. У норвежца Кетила Янсруда 871 очко, у его соотечественника Хенрика Кристофферсена - 867.Хиршер в рекордный шестой раз стал обладателем Кубка мира, превзойдя достижение Марка Жирарделли из Люксембурга, и сравнялся по этому показателю с австрийкой Аннемари Мозер-Прель.1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.24,312. Леф Кристиан Хауген (Норвегия) – 2.24,773. Маттс Олссон (Швеция) – 2.24,98