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Вонн отказалсь выйти на старт суперкомбинации на этапе КМ из-за небезопасности трассы

Вонн отказалсь выйти на старт суперкомбинации на этапе КМ из-за небезопасности трассы

Американская горнолыжница Линдси Вонн отказалась стартовать в суперкомбинации, на этапе Кубка мира в швейцарской Кран-Монтане.

«Достаточно. Я не выйду на гонку сегодня. Это небезопасно. Пожалуйста, FIS, остановите это», – написала Вонн в твиттере.

Помимо Вонн, отказались от участия в соревнованиях ее подруги по команде Микаэла Шиффрин и Лорен Росс.

После старта первых трех участниц организаторы решили перенести стартовые ворота ниже, так как все горнолыжницы во время спуска упали. А швейцарская спортсменка Дениз Феьерабенд получила травму и смогла покинуть трассу лишь с посторонней помощью.

Соревнования были начаты заново, но, тем не менее, падений на трассе не смогли избежать француженка Тесса Ворле, швейцарка Мишел Джисин, итальянка София Годжия и шведка Кайса Клинг.
После этого американские спортсменки приняли решение сняться с соревнований.

По материалам: Sports.ru
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