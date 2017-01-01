Швейцарец Лука Эрни стал чемпионом мира в альпийской комбинации

В Санкт-Морице (Швейцария) продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту.

Швейцарец Лука Эрни завоевал золото в альпийской комбинации. По сумме результатов в скоростном спуске и слаломе он показал время - 2 минуты 26,33 секунды и лишь на одну сотую секунды опередил австрийца Марселя Хиршера, ставшего серебряным призером. Бронзу выиграл еще один представитель Швейцарии Мауро Кавизель (+0,06).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц (Швейцария), 12-13 февраля

В скоростном спуске первенствовал швейцарец Бит Фойз с результатом 1 минута 38,91 секунды.. В призовую тройку вошли также канадец Эрик Гуэй (+0,12) и австриец Макс Франц (+0,37).1. Лука Эрни (Швейцария) – 2.26,332. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.26,343. Мауро Кавизель (Швейцария) – 2.26,391. Бит Фойз (Швейцария) – 1.38,912. Эрик Гуэй (Канада) – 1.39,033. Макс Франц (Австрия) – 1.39,28