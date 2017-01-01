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Швейцарец Лука Эрни стал чемпионом мира в альпийской комбинации
В Санкт-Морице (Швейцария) продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту.

Лука Эрни (Швейцария)

Швейцарец Лука Эрни завоевал золото в альпийской комбинации. По сумме результатов в скоростном спуске и слаломе он показал время - 2 минуты 26,33 секунды и лишь на одну сотую секунды опередил австрийца Марселя Хиршера, ставшего серебряным призером. Бронзу выиграл  еще один представитель Швейцарии Мауро Кавизель (+0,06).

. Бит Фойз (Швейцария)

В скоростном спуске первенствовал швейцарец Бит Фойз с результатом 1 минута 38,91 секунды.. В призовую тройку вошли также канадец Эрик Гуэй (+0,12) и австриец Макс Франц (+0,37).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц (Швейцария), 12-13 февраля
Мужчины. Альпийская комбинация.
1. Лука Эрни (Швейцария) – 2.26,33
2. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.26,34
3. Мауро Кавизель (Швейцария) – 2.26,39

Мужчины. Скоростной спуск.
1. Бит Фойз (Швейцария) – 1.38,91
2. Эрик Гуэй (Канада) – 1.39,03
3. Макс Франц (Австрия) – 1.39,28
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