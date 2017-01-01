Словенская горнолыжница Штуец – чемпионка мира в скоростном спуске

Сегодня, 12 февраля, в Санкт-Морице (Швейцария) на чемпионате мира по горнолыжному спорту женщины разыграли медали в скоростном спуске.



Победила словенка Илька Штуец с результатом 1 минута 32,85 секунды. В борьбе за серебряную медаль австрийка Штефани Венье на 5 сотых секунды опередила американку Линдси Вонн.



Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц (Швейцария), 12 февраля

Женщины. Скоростной спуск.

1. Илька Штуец (Словения) – 1.32,85

2. Штефани Венье (Австрия) – 1.33,25

3. Линдси Вонн (США) – 1.33,30

Сегодня, 12 февраля, в Санкт-Морице (Швейцария) на чемпионате мира по горнолыжному спорту женщины разыграли медали в скоростном спуске.Победила словенка Илька Штуец с результатом 1 минута 32,85 секунды. В борьбе за серебряную медаль австрийка Штефани Венье на 5 сотых секунды опередила американку Линдси Вонн.1. Илька Штуец (Словения) – 1.32,852. Штефани Венье (Австрия) – 1.33,253. Линдси Вонн (США) – 1.33,30