Словенская горнолыжница Штуец – чемпионка мира в скоростном спуске

Сегодня, 12 февраля, в Санкт-Морице (Швейцария) на чемпионате мира по горнолыжному спорту женщины разыграли медали в скоростном спуске.
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