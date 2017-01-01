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Швейцарка Холденер – чемпионка мира в альпийской комбинации

Швейцарка Холденер – чемпионка мира в альпийской комбинации

В Санкт-Морице (Швейцария) продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту.

В альпийской комбинации победила 23-летняя швейцарка Венди Холденер с результатом по сумме двух попыток 1 минута 58,88 секунды Для швейцарки это первая медаль чемпионатов мира в карьере.

Серебро завоевала ее соотечественница Мишель Гизин с отставанием в 5 сотых секунды. Тройку призёров замкнула представительница Австрии Михаэла Кирхгассер - +0,38.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц (Швейцария). 10 февраля
Женщины. Альпийская комбинация
1. Венди Холденер (Швейцария) – 1.58,88
2. Мишель Гизин (Швейцария) – 1.58,93
3. Михаэла Кирхгассер (Австрия) – 1.59,26
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