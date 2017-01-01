У мужчин золото завоевал канадец Эрик Гуэй со временем 1 минута 25,38 секунды. Серебро – у норвежца Кьетиля Янсруда (+0,45), бронза – у канадца Мануэля Осборна-Паради (+0,51). Украинец Иван Ковбаснюк занял 48-е место (+9,39) из 51-го финишировавшего.
У женщин победила австрийка Николь Шмидхофер, опередив на 0,33 секунды Тину Вайратер из Лихтенштейна. Бронза – у швейцарки Лары Гут, которая уступила Вайратер три сотых секунды.
16:30 Канадец Гуэй – чемпион мира по горнолыжному спорту в супергиганте; Ковбаснюк – 48-й 148 | Горнолыжный спорт
16:02 В США началось судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером 130 | Бокс
15:42 Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира 134 | Теннис
15:30 IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года 191 | Биатлон
15:15 Тото Вольфф: Хэмилтон и Боттас сработаются, хотя они совершенно разные 247 | Формула-1
14:34 Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде 153 | Новости спорта / Главные новости спорта
14:06 Льюис: Я ставлю Фьюри на первое место моего рейтинга 178 | Бокс
13:56 Ломаченко до конца года может сменит весовую категорию 159 | Бокс
13:48 Свендсен не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть 177 | Биатлон
13:40 Хэй желает сразиться с победителем боя Джошуа — Кличко 141 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Февраль 2017 (163)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (456)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.