Канадец Гуэй – чемпион мира по горнолыжному спорту в супергиганте; Ковбаснюк – 48-й



В Санкт-Морице (Швейцария) проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мужчины и женщины разыграли медали в супергиганте. У мужчин золото завоевал канадец Эрик Гуэй со временем 1 минута 25,38 секунды. Серебро – у норвежца Кьетиля Янсруда (+0,45), бронза – у канадца Мануэля Осборна-Паради (+0,51). Украинец Иван Ковбаснюк занял 48-е место (+9,39) из 51-го финишировавшего.

У мужчин золото завоевал канадец Эрик Гуэй со временем 1 минута 25,38 секунды. Серебро – у норвежца Кьетиля Янсруда (+0,45), бронза – у канадца Мануэля Осборна-Паради (+0,51). Украинец Иван Ковбаснюк занял 48-е место (+9,39) из 51-го финишировавшего. У женщин победила австрийка Николь Шмидхофер, опередив на 0,33 секунды Тину Вайратер из Лихтенштейна. Бронза – у швейцарки Лары Гут, которая уступила Вайратер три сотых секунды.

Украинки в соревнованиях не участвуют.



Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц (Швейцария), 7-8 февраля

Мужчины. Супергигант.

1. Эрик Гуэй (Канада) – 1.25,38

2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.25,83

3. Мануэль Осборн-Паради (Канада) – 1.25,89

…

48. Иван Ковбаснюк (Украина) – 1.34,77



Женщины. Супергигант.

1. Николь Шмидхофер (Австрия) – 1.21,34

2. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.21,67

3. Лара Гут (Швейцария) – 1.21,70 У женщин победила австрийка Николь Шмидхофер, опередив на 0,33 секунды Тину Вайратер из Лихтенштейна. Бронза – у швейцарки Лары Гут, которая уступила Вайратер три сотых секунды.Украинки в соревнованиях не участвуют.1. Эрик Гуэй (Канада) – 1.25,382. Кьетиль Янсруд (Норвегия) – 1.25,833. Мануэль Осборн-Паради (Канада) – 1.25,8948. Иван Ковбаснюк (Украина) – 1.34,771. Николь Шмидхофер (Австрия) – 1.21,342. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.21,673. Лара Гут (Швейцария) – 1.21,70