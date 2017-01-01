Швейцарка Гут победила в скоростном спуске на итальянском этапе КМ

В Кортина д’Ампеццо (Италия) проходит 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.



Швейцарская горнолыжница Лара Гут победила в скоростном спуске со временем 1 минута 37,08 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа, проиграв победительнице 0,05 секунды, третье – словенка Илька Штухец (+0,47).



Олимпийская чемпионка американка Линдси Вонн упала во время своей попытки, но обошлась избежала травм.



В зачете Кубка мира в скоростном спуске лидирует Илька Штухец (437 очков), опережая Лару Гут (360) и Софию Годжиа (300).



Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап. Кортина д’Ампеццо (Италия), 28 января

Женщины. Скоростной спуск.

1. Лара Гут (Швейцария) – 1.37,08

2. София Годжиа (Италия) – 1.37,13

3. Илька Штухец (Словения) – 1.37,55



В Кортина д’Ампеццо (Италия) проходит 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.Швейцарская горнолыжница Лара Гут победила в скоростном спуске со временем 1 минута 37,08 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа, проиграв победительнице 0,05 секунды, третье – словенка Илька Штухец (+0,47).Олимпийская чемпионка американка Линдси Вонн упала во время своей попытки, но обошлась избежала травм.В зачете Кубка мира в скоростном спуске лидирует Илька Штухец (437 очков), опережая Лару Гут (360) и Софию Годжиа (300).1. Лара Гут (Швейцария) – 1.37,082. София Годжиа (Италия) – 1.37,133. Илька Штухец (Словения) – 1.37,55