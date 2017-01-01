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Швейцарка Гут победила в скоростном спуске на итальянском этапе КМ

Швейцарка Гут победила в скоростном спуске на итальянском этапе КМ

В Кортина д’Ампеццо (Италия) проходит 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

Швейцарская горнолыжница Лара Гут победила в скоростном спуске со временем 1 минута 37,08 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа, проиграв победительнице 0,05 секунды, третье – словенка Илька Штухец (+0,47).

Олимпийская чемпионка американка Линдси Вонн упала во время своей попытки, но обошлась избежала травм.

В зачете Кубка мира в скоростном спуске лидирует Илька Штухец (437 очков), опережая Лару Гут (360) и Софию Годжиа (300).

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап. Кортина д’Ампеццо (Италия), 28 января
Женщины. Скоростной спуск.
1. Лара Гут (Швейцария) – 1.37,08
2. София Годжиа (Италия) – 1.37,13
3. Илька Штухец (Словения) – 1.37,55

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