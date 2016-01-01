Чемпион ОИ-2010 в супергиганте Свиндаль досрочно завершил сезон из-за травмы

Олимпийский чемпион 2010 года в супергиганте норвежец Аксель Лунд Свиндаль пропустит остаток сезона, включая чемпионат мира 2017 года по горнолыжному спорту, из-за перенесенной операции на колене. Об этом он написал в своем Instagram.34-летний Свиндаль из-за травмы колена полностью пропустил Кубок мира сезона-2014/15, а также остаток сезона-2015/16. В сентябре 2016 года норвежский горнолыжник вернулся к соревнованиям, однако в декабре его здоровье опять ухудшилось и он закончил выступления."Хорошая новость состоит в том, что велика вероятность того, что следующей зимой я буду чувствовать себя гораздо лучше. Плохая - что я вновь на костылях и этой зимой на лыжи больше не встану", - написал горнолыжник.Отмечается, что на восстановление от травмы уйдет порядка шести месяцев.Свиндаль является пятикратным чемпионом мира по горнолыжному спорту, а также двукратным обладателем Кубка мира.Также досрочно завершил сезон и обладатель золота Олимпиад в Турине и Сочи, пятикратный чемпион мира американский горнолыжник Тед Лигети. В Instagram он сообщил, что ему предстоит операция на позвоночнике.Чемпионат мира по горнолыжному спорту пройдет в Санкт-Морице (Швейцария) с 6 по 19 февраля.