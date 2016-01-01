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Американка Шиффрин победила в слаломе на австрийском этапе Кубка мира
Американка Шиффрин победила в слаломе на австрийском этапе Кубка мираСегодня, 29 декабря, в Земмеринге (Австрия) завершился седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе с результатом по сумме двух попыток 1 минута 40,06 секунды. Второе место заняла словачка Вероника Велс-Зузулова, проиграв победительнице 0,64 секунды. Третье место у Венди Холденер из Швейцарии (+1,54).
Эта победа стала для Шиффрин третьей подряд в слаломе на этапах Кубка мира.

Шиффрин укрепилась на лидирующей позиции в общем  зачете Кубка мира в зачете слалома.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Земмеринг (Австрия), 29 декабря
Женщины. Слалом.
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,06
2. Вероника Велес Зузулова (Словакия) – 1.40,70
3. Венди Холденер (Швейцария) – 1.41,60

Зачет Кубка мира в слаломе
1. Микаэла Шиффрин (США) – 400
2. Вероника Велс-Зузулова (Словакия) – 290
3. Венди Холденер (Швейцария) – 260

Общий зачет Кубка мира (после седьмого этапа)
1. Микаэла Шиффрин (США) – 798
2. Лара Гут (Швейцария) – 583
3. Лика Стухеч (Словения) - 495

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