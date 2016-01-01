Американка Шиффрин победила в слаломе на австрийском этапе Кубка мира

Сегодня, 29 декабря, в Земмеринге (Австрия) завершился седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.



Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе с результатом по сумме двух попыток 1 минута 40,06 секунды. Второе место заняла словачка Вероника Велс-Зузулова, проиграв победительнице 0,64 секунды. Третье место у Венди Холденер из Швейцарии (+1,54).

Эта победа стала для Шиффрин третьей подряд в слаломе на этапах Кубка мира.



Шиффрин укрепилась на лидирующей позиции в общем зачете Кубка мира в зачете слалома.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Земмеринг (Австрия), 29 декабря

Женщины. Слалом.

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,06

2. Вероника Велес Зузулова (Словакия) – 1.40,70

3. Венди Холденер (Швейцария) – 1.41,60



Зачет Кубка мира в слаломе

1. Микаэла Шиффрин (США) – 400

2. Вероника Велс-Зузулова (Словакия) – 290

3. Венди Холденер (Швейцария) – 260



Общий зачет Кубка мира (после седьмого этапа)

1. Микаэла Шиффрин (США) – 798

2. Лара Гут (Швейцария) – 583

3. Лика Стухеч (Словения) - 495



Сегодня, 29 декабря, в Земмеринге (Австрия) завершился седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе с результатом по сумме двух попыток 1 минута 40,06 секунды. Второе место заняла словачка Вероника Велс-Зузулова, проиграв победительнице 0,64 секунды. Третье место у Венди Холденер из Швейцарии (+1,54).Эта победа стала для Шиффрин третьей подряд в слаломе на этапах Кубка мира.Шиффрин укрепилась на лидирующей позиции в общем зачете Кубка мира в зачете слалома.1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,062. Вероника Велес Зузулова (Словакия) – 1.40,703. Венди Холденер (Швейцария) – 1.41,601. Микаэла Шиффрин (США) – 4002. Вероника Велс-Зузулова (Словакия) – 2903. Венди Холденер (Швейцария) – 2601. Микаэла Шиффрин (США) – 7982. Лара Гут (Швейцария) – 5833. Лика Стухеч (Словения) - 495