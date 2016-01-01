Американка Шиффрин сделала победный дубль в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии

В Земмеринге (Австрия) проходит седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.



В гигантском слаломе победный дубль оформила американка Микаэла Шиффрин. В первом старте она опередила француженку Тессу Ворли на 0,78 секунды, итальянку Мануэлу Мёльг на 1,09 секунды. Во втором старте Шиффрин на 0,15 секунды прошла трассу быстрее, чем Ворли, на 0,18 быстрее немки Виктории Ребенсбург.



Шиффрин лидирует в общем зачета Кубка мира и в зачете в гигантском слаломе.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Земмеринг (Австрия), 27-28 декабря

Женщины. Гигантский слалом. Первый старт.

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.01,81

2. Тесса Ворли (Франция) – 2.02,59

3. Мануэла Мёльг (Италия) – 2.02,90



Женщины. Гигантский слалом. Второй старт.

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.09,40

2. Тесса Ворли (Франция) – 2.09,55

3. Виктория Ребенсбург (Германия) – 2.09,58



Зачет Кубка мира в гигантском слаломе

1. Тесса Ворли (Франция) – 400 очков

2. Микаэла Шиффрин (США) – 365

3. Лара Гут (Швейцария) – 250



Общий зачет Кубка мира

1. Микаэла Шиффрин (США) – 698

2. Лара Гут (Швейцария) – 583

3. Илька Стухеч (Словения) - 495 В Земмеринге (Австрия) проходит седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.В гигантском слаломе победный дубль оформила американка Микаэла Шиффрин. В первом старте она опередила француженку Тессу Ворли на 0,78 секунды, итальянку Мануэлу Мёльг на 1,09 секунды. Во втором старте Шиффрин на 0,15 секунды прошла трассу быстрее, чем Ворли, на 0,18 быстрее немки Виктории Ребенсбург.Шиффрин лидирует в общем зачета Кубка мира и в зачете в гигантском слаломе.1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.01,812. Тесса Ворли (Франция) – 2.02,593. Мануэла Мёльг (Италия) – 2.02,901. Микаэла Шиффрин (США) – 2.09,402. Тесса Ворли (Франция) – 2.09,553. Виктория Ребенсбург (Германия) – 2.09,581. Тесса Ворли (Франция) – 400 очков2. Микаэла Шиффрин (США) – 3653. Лара Гут (Швейцария) – 2501. Микаэла Шиффрин (США) – 6982. Лара Гут (Швейцария) – 5833. Илька Стухеч (Словения) - 495